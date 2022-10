En junio del 2006 ya se anunciaba la visita al Perú de Daddy Yankee para cantarle a sus seguidores ‘Gasolina’ tema que fue el ‘combustible’ con el que puso a ‘gozal’ a hispanos, anglosajones y nipones. La charla se dio, gracias a la colaboración de su relacionista público Mayna Nevarez , en el teatro Paradise ubicado en el Bronx, en Nueva York.

Hasta ese lugar, Jorge Sarmiento, el reportero gráfico que me apoyó en aquella oportunidad para registrar el show de Daddy, la entrevista y posteriormente la inauguración de una tienda deportiva, llegamos luego de trasladarnos en tren y caminar unas calles. Cuando estuvimos en la puerta del teatro fue impresionante ver a centenares de fans esperando ingresar para participar en la grabación del especial que el ‘Cangri’ hizo para MTV2 y se difundió el 18 de junio.

En ese momento, eran las cuatro de la tarde, Mayna Nevarez nos recibió. Conversamos unos minutos y luego fuimos a comer ‘arroz con tostones’’, había que recargar energías, pues la entrevista iba darse ocho horas después.

Raymond Ayala, (verdadero nombre de Daddy) demostró ser una persona sencilla , pues a pesar de la agotadora rutina que cumplió sobre el escenario del Paradise, la sesión de fotos que hizo para una importante revista de Nueva York y los ensayos para el super concierto ‘$ 2 Bill Daddy Yankee, concert series’, siempre se mostró con buena disponibilidad para conversar.

Daddy Yankee agradeció al público por apoyarlo en su carrera como reguetonero con su 'Gasolina'. (Foto: Jorge Sarmiento)

LA ENTREVISTA

Hola, Daddy, el teatro tuvo lleno total, tus ‘panas’ hasta nos ensenaron unos pasitos urbanos, debes estar muy feliz de ser el número uno.

Hola Baby... yo le agradezco a mi gente por ese cariño que siempre me dan, ellos han logrado que el reguetón traspase fronteras y una culturas, yo he sido solo un móvil.

Ya faltan pocos días para que arribes a mi país, sabes algo de nosotros

Lo que sé que es que tienen el mejor marisco del mundo y que preparan un buen ceviche, uno de mis músicos, el ‘Cochi’, trabajó en un restaurante peruano y aprendió a preparar el ceviche, pero él me dice que cuando vayamos para allá hay que ir a comerlo a los restaurantes porque es otra cosa, así que eso haremos. Es la primera vez que voy para Perú y estoy muy entusiasmado, voy con mucha energía, con ganas de poner a ‘gozal’ a mi gente y conocer más de su cultura.

Sabes algo de nuestra cultura peruana, de los Incas, de Machu Picchu.

Claro que sí, de niño quién no ha estudiado y conocido por los libros Machu Picchu, me parece interesante y maravillosa. Cuando estuve en México me llevaron a conocer las Pirámides de los aztecas y en Guatemala pasó lo mismo ojalá se pueda también en Perú la posibilidad de ir a Machu Picchu, porque no es lo mismo ver por la figura de los libros esa gran maravilla que tienen ustedes, que estar en vivo y en directo.

Daddy Yankee dijo que el retablo ayacuchano que le obsequiamos lo pondría en el 'rincón cultural' que tenía en su casa. (Foto: Jorge Sarmiento)

¿Cómo haces para tener tanta energía, acabas de terminar, estás de pie desde las siete de la mañana y ya es casi es medianoche?.

El secreto esta en una vida sana, nada de drogas, nada de cosas que dañen el cuerpo y la tranquilidad de la familia. Si estoy en pie es porque la energía me la da el público, mi gente que me apoya con sus aplausos, ellos me motivan y me mantienen además mi gente espera que me dé el cien por ciento en la tarima, no niego que estoy medio low battery (batería baja) porque la gira que empezamos en México ha sido ¡uff!, pero nada, me debo al público y pa’ lante pana.

¿Qué sucedió en México, te desmayaste?.

Fue por la altura, soy de una isla y estar a tres mil pies de altura hizo que me falte el aire, eso pasó cinco minutos antes, así que allí mismo los paramédicos me pusieron oxígeno y me recuperé, me atendieron muy bien.

En el Perú, tus fans han dicho que aparte de tener bonitos ojos les atrae tu derriere, ¿cómo haces para mantenerlo?

Ah, los pompis, ja, ja, ja

Sí, haces algo, para mantenerlo durito

Creo que el beisbol me ayudó mucho a desarrollar esa parte como las piernas, es que yo era tercera base y hago mucho deporte.

SOLO LE TEME A DIOS

Es una gran responsabilidad, ser papá, cantante e ídolo de la juventud, ¿cómo haces para no defraudar a tu familia y al público?

Manteniéndome real, reconociendo que si necesito la ayuda de la gente la pido, que cuando me equivoco lo reconozco, tener una actitud positiva, esa es mi filosofía de vida, es la que me ha ayudado a estar centrado en esta vida.

¿A qué le temes?

Solo a Dios, más nada, con temor a Dios y sin miedo al hombre.

Daddy, quedó maravillado con el retablo ayacuchano que le obsequiamos y posó con nuestra gloriosa bicolor.

“Gracias, aún no llego a Perú y ya me están engriendo. Gracias por este detalle, mira voy a ponerlo (el retablo) en la esquinita cultural que tengo en mi casa donde pongo todos los recuerdos de los países que visito. ¡Ah! Este sí lo conozco (chullo) esta muy bonito, lindo trabajo de sus artesanos”, sostuvo

Gracias Daddy por tu tiempo y bueno bienvenido a mi Perú

A ustedes por venir desde allá para conversar, un saludo y abrazo a todos los fans, ya llego para ponerles la ‘gasolina’, pa’ gozal.

Daddy Yankee contó que lleva una vida sana y por eso tiene un buen físico y su 'pompis' durito . (Foto: Jorge Sarmiento)

