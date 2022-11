Dalia Durán continúa con su lucha contra John Kelvin y fue invitada al Magaly TV La Firme para explicar acerca de lo que sucedió en la audiencia. Cabe mencionar que en la reunión se vio a una joven arquitecta que mandaba besos volados al cumbiambero, algo que no le pareció a la cubana.

La popular ‘urraca’ pensó que ella se fastidió al ver que su expareja tenía otro compromiso, pero esto no sucedió. “ A mí ni siquiera eso me incomodó, ni me molestó. Al mediodía, yo me escribo con el primo de John que está ahí (video de audiencia) y le digo: ‘Jimmy, ¿a qué hora empieza la audiencia?’. Y me dijo: ‘A las tres, pero no ingreses, que no es necesario’ ”, expresó.

La modelo quedó indignada porque se estaban riendo durante la sesión. “Yo entré con la cámara apagada y cuando entro, entre un poco tarde todavía incluso. Mientras ellos hacían ese espectáculo de sus besitos y esas cositas lindas. Yo recién entro y me doy con la sorpresa de que lo veo, vacilándose a él (John), vacilándose la chica (joven arquitecta )”, manifestó.

Dalia Durán asistió al programa de Magaly Medina.

“ No me ha importado ahora, no me importa si en mucho tiempo (...) Le dije ‘amante’ porque en el término que, si aún él se olvida, sigue casado. Que de pronto me de el divorcio”, agregó.

Dalia anuncia que apelará a fallo que dejó en libertad a John Kelvin

De igual manera, Dalia Durán aseguró que interpondrán un recurso de casación contra John Kelvin ante la Corte Suprema. “Es el último paso, este recurso tiene como objetivo pedir la nulidad de esta sentencia, tiene 10 días de plazo, estamos dentro de los plazos. Nosotros vamos a interponer ante la Suprema un recurso de casación para que se vuelva a examinar esta sentencia”, comentó la abogada de la cubana.

