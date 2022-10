Dalia Durán dijo que John Kelvin no es víctima de nada, pues sigue siendo el mismo narcisista y mentiroso que al salir del penal, llevando una imagen de la Virgen de Guadalupe en sus manos, solo hizo show. La cubana respondió así, luego que el cantante, en diálogo con su abogado, señaló que la cubana está dañando su imagen y se ha coludido con Magaly Medina para dejarlo mal parado.

“¿O sea, yo dañé su imagen? Es lo más jalado de los cabellos que puedo leer o escuchar. El único que dañó su imagen desde hace mucho tiempo fue él con la vida que estaba llevando llena de escándalos. A eso se sumó lo que me hizo porque me golpeó y violó, que nunca se le olvide eso, porque no es víctima de nada. Me desgració la vida como mujer y madre de sus hijos. Que no lo odie o le guarde rencor no significa que me olvide de todas las cicatrices que tengo en el alma. Está libre porque cambié mi versión”, dijo.

En su casa lo recibieron con una recepción...

Desde que salió de la cárcel hizo su show llevando una Virgen, luego postea fotos celebrando. ¿Qué celebra? Que es un golpeador, que casi me mata. Él no estuvo de vacaciones o de viaje, estuvo detenido y por lo que veo sigue siendo el mismo narcisista y mentiroso que conocí. Antes lloraba por sus hijos y hasta el momento no los ha llamado.

Dalia, se dice que reaccionaste como una mujer celosa al ver a Alejandra Acha en la audiencia.

¡Por favor! Reaccioné así por indignación, ¿cómo te puedes reír si casi matas a la madre de tus hijos? Yo por él no tengo ningún interés como hombre y eso viene desde antes de lo que pasó. Ahora, si él está con ella, con fulanita, con menganita, no me importa, es la verdad. A mí lo que me dolió fue que yo siempre cuidé el tema de las audiencias. Siempre fui muy seria con eso, porque si hay alguien a quien le ha dolido escuchar, durante un año, todo lo que viví, es a mí. Entonces, entrar a una audiencia y ver a una persona que le di mi confianza, que es su primo Jimmy y darme con la sorpresa que se están riendo, claro después vi todo el show que John había hecho antes que yo entrara a la audiencia, no había visto todo eso, sino hubiera sido peor.

¿Piensas apelar?

Se podría revocar la sentencia si el fiscal lo solicita y eso John tiene que tenerlo bien claro, porque pruebas, que incluso no he mostrado, hay y podría regresar a prisión. Hay muchas cosas, están yéndose de boca, están celebrando por adelantado. Lo único que quiero es cero provocación, que me dejen tranquila para seguir con mi vida. Deja mucho que desear la forma en que él se ha vuelto a ‘reinsertar’, porque ya está afuera.

