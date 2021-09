Dalia Durán, después de los duros momentos que vivió en manos de John Kelvin, ha vuelto a sonreír y hoy reaparecerá en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, que se emite por Panamericana Televisión.

Se te extrañó el sábado pasado, ¿por qué no asististe al programa de aniversario?

No niego que sentí mucha incomodidad al no ser parte de un día tan importante como el aniversario del programa para el que he estado trabajando, pero me dijeron que era porque Andrés conduciría con sus hijas y soy muy respetuosa de cualquier decisión que se tome, yo cumplo con mi trabajo.

En tus redes sociales se nota que estás en un mejor momento, vi que celebraste el cumpleaños de tus niñas.

Sí, mis gemelitas cumplieron cuatro añitos.

¿Y cómo te va con tu empresa ahora que estás en un nuevo departamento?

Estoy con muchos proyectos, pero sin apresurarme y pensando cada paso que doy. Ahorita todo mi enfoque está en mis hijos, en su estabilidad emocional, la mía y trabajar duro. Deseo felicitar a esas mujeres que son amas de casa y que muchos les dicen que no trabajan, pues están equivocados, la labor de una ama de casa es la más cansada, la que más tiempo exige. Para todas ellas mi total admiración.

Es bueno verte sonreír.

¡Sí! Muchos me dicen lo mismo, que les encanta verme sonreír y me hace muy feliz saber que todos están pendientes de mí, de verme feliz y extrañen no verme en la TV.

EL TEMA LEGAL SOBRE JOHN KELVIN

Hay que cerrar los capítulos para seguir adelante...

Así es, siempre deseando lo mejor a los demás. Soy de las personas que brinda amistad, cariño y amor incondicional, no me gusta ser fingida, me muestro tal como soy y por eso es fácil darse cuenta si estoy triste o feliz.

Y el tema legal con John Kelvin, ¿sigue su curso?

Así es.

¿Tu familia pudo venir de Cuba?

No, eso es algo que me pone triste al no tener a mi madre aquí conmigo o viajar a verlos, porque el aeropuerto allá está cerrado por la pandemia que está en una etapa crítica.

