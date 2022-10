Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, recuperará su libertad después de estar en el penal de Lurigancho por más de un año, luego de agredir a su entonces esposa, Dalia Durán.

‘Amor y fuego’ reveló cómo se vivió la sala de audiencia. El cumbiambero presentó sus estampas de su abuela y otros santos, pero la actitud que impresionó fue cuando mandó besos volados a una ‘amiga especial’ que estaba con su primo.

En aquel momento, la modelo ingresó a la sesión y quedó sorprendida por la actitud de su expareja. “ La parte involucrada para el señor Sarmiento de la oficina de su abogado se encuentra su amante y primo. Se les queda imagen en grabación, pero es una acotación, ya que como agraviada me parece una burla”, escribió.

De igual manera, la cubana se dirigió al cantante por lo que hizo. “Espero que entiendas lo que te quiero decir nada más. La payasada te va a salir bien cara” , dijo.

Dalia Durán quedó sorprendida al ver a la supuesta 'amante' de John Kelvin.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre la supuesta ‘amante’ de John Kelvin?

Durán estuvo indignada por lo que vio y habló sobre la misteriosa ‘amiga’ de su expareja. “Lo que vi es que se estaban riendo, yo ingresé cuando se estaban riendo (...) Yo no la conozco y si la conociera, tampoco me importa. La verdad por eso lo dije, me pareció una burla. Acá no hay nada que celebrar” , señaló.

Reacción de los familiares de John Kelvin

De igual manera, el programa entrevistó al primo de John Kelvin, Jimmy, quien lloraba. “ Se hizo justicia . Libre. Lo logramos. Vamos a seguir adelante. Llevo desde el día 1 llorando y lo conseguimos”, comentó.

