GRAN GESTO. El programa ‘América Hoy’ llevó ayuda a la cubana Dalia Durán luego que expusiera sus problemas económicos y emocionales tras ser desalojada de su departamento en Magdalena por falta de pago. Ethel Pozo y Brunella Horna fueron las encargadas de anunciar que a partir de ahora volverá a tener terapia.

“Yo estuve con ayuda psicológica un tiempo y de ahí por temas X que se presentaron tuve que dejarla, creo que eso no fue un error de mi parte también”, dijo Dalia haciendo un mea culpa.

Brunella Horna anunció a la aún esposa de John Kelvin que la psicóloga Lizbeth Cueva se comunicó con el programa matutino para brindarle ayuda.

“Dalia, me parece que renunciaste al apoyo del Ministerio de la Mujer, también tu abogado decidió ya no apoyarte, pero no te preocupes, a ‘América Hoy’ se comunicó la psicóloga Lizbeth Cueva y se ofrece voluntariamente a apoyarte todo este tiempo ”, dijo la modelo.

Dalia Durán recibirá ayuda psicológica https://www.americatv.com.pe/noticias

DALIA YA TIENE TRABAJO

Sin embargo, las sorpresas a Dalia Durán no quedaron ahí, pues Ethel Pozo anunció que algunas empresas le están apoyando con dinero y víveres. Así como también con trabajo como anfitriona en un restaurante.

“El ‘Osito’ de la ‘Gran concha’ te ofrece ser anfitriona de los almuerzos musicales, los fines de semana, para ti Dalia. Además, el doctor Capillo nos ha donado mil soles para ti, para tus niños, para que vayas a matricularlos, mil soles”, anunció. Esto provocó las lágrimas de Dalia Durán.