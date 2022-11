ARREMETE. Dalia Durán volvió a encender la polémica con una publicación dirigida a su agresor John Kelvin. La modelo cubana compartió una fotografía de un patrullero de la Policía, estacionado en lo que sería los exteriores de su vivienda, para denunciar que está siendo perturbada por las cámaras.

A través de su cuenta de Instagram, Dalia Durán arremetió contra el cumbiambero lanzándole fuertes calificativos y revelando que le ha enviado ‘cosas’ a su domicilio.

“ Descarado, mitómano, delincuente, John Kelvin Sarmiento Llanto, crees que tu delito lo vas a tapar ante la gente que te aborrece con enviar hoy cosas , no necesité nada todo este tiempo menos ahora, déjenme en paz”, escribió.

Además, la cubana publicó una fotografía con la Policía, pidiendo que la dejan tranquila. “ Así como ellos envían a grabar, yo no soy de su misma calaña, pero sí dejo constancia para que no estén perturbando mi tranquilidad”, señaló.

Dalia Durán arremete contra John Kelvin otra vez.

DALIA ELOGIA A MAGALY Y CHANCA A ‘AMOR Y FUEGO’

En otro momento, Dalia Durán comparó la entrevista que le hicieron Rodrigo González y Gigi Mitre a John Kelvin, a lo que hubiese sido una con la misma Magaly Medina, quien recientemente le ha dado la espalda por el “abrazo”

“ Magaly sé que hubieses sido la única en decirle sus verdades, pero claro que no iba a aceptar sentarse en tu set porque tú eres una periodista y le ibas a decir con pruebas su verdadera cara, ojo, eso no es odio, simplemente indicaba como mujer y sé que tengo mucho de culpa y lo asumo porque jamás me esconderé o fingiré ser algo que no soy. Jamás haré una película que dicho sea de paso se la creyó”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Dalia explota por entrevista a John Kelvin en ‘Amor y Fuego’: “Indignante que le paguen para que se victimice”

Christian Domínguez hace el baile del gusano con Pamela Franco y ella sale ‘volando’ [VIDEO]

Melissa Paredes y Anthony realizan sesión de fotos por Navidad y usuarios notan ‘detalle’: “¿Embarazo?”