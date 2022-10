Dalia Durán fue presentada en la quinta gala de ‘El gran show’ y Gisela Valcárcel aprovechó el momento para preguntarle sobre el momento que pasa, tras la salida de John Kelvin del penal de Lurigancho días atrás.

Durán no cree en el cambio de John Kelvin, pues para eso se necesita terapia, algo que según ella no ha realizado en la cárcel. Además, reveló hasta ahora el cantante no se ha comunicado con sus hijos.

“Eso es lo más sorprendente, lo más frío y yo sabía que iba a ser así, no esperaba otra cosa. Nadie más que yo lo conoce porque yo he vivido 13 años de mi vida con él, 13 años que sé y puedo percibir en cada mirada y movimiento que esa persona no ha cambiado. Él tiene que recibir terapia constante ”.

Además, la modelo confesó que el maltrato de Kelvin la dejó en un mal momento, pero que no es la misma persona y se ha fortalecido. Por último, recalcó que el cantante puede engañar a sus amigos y familia, pero no a sí mismo.

“Me dejaste por los suelos como mujer, como madre. Esa Dalia ya no existe, ya no te tiene miedo, porque yo ya no tengo miedo ni a ti ni a nadie. No te guardo rencor. Tú y yo lo sabemos, te digo algo más, tú podrás engañar a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar y tampoco te engañes tú; porque no eres víctima de nada”, expresó la cubana.

TE PUEDE INTERESAR: