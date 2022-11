El viernes, la abogada Claudia Zumaeta renunció en vivo a la defensa de Dalia Durán, ello luego de ser captada junto a su aún esposo John Kelvin, a quien había denunciado por agresión física y sexual. Ante ello, la empresaria no se quedó callada y señaló que no le sorprendió la decisión de la letrada.

“No me sorprende porque últimamente todo eran excusas para no acompañarme a las diligencias. Incluso el viernes me dejó sola, dizque porque estaba enferma. Ella sabía que habian rechazado la casación, incluso antes de la primera audiencia en el centro de conciliación de Jesús María”, aseguró en diálogo con El Popular.

Así, Dalia Durán fue tajante por la actitud de la abogada, quien se había presentado en Magaly TV: La Firme para expresar su indignación por la situación de la empresaria, quien estuvo con el cumbiambero con una copa de vino en mano y comiendo.

“Yo creo que asumí su defensa porque creí que estábamos ante un hecho de injusticia (...) Esto es una burla, la gente va decir que estoy defendiendo a una mujer que no sabe lo que quiere (...) Por qué irse...¿A celebrar qué?”, aseguró la letrada.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre su reunión con John Kelvin?

La empresaria y exparticipante de El Gran Show se refirió sobre su reunión con John Kelvin, dejando en claro que estuvo acompañada de varias personas y que el cumbiambero aprovechó la ocasión para pedir disculpas por las agresiones por las que fue condenado.

“Sí, efectivamente nos reunimos como consta en los videos. Todo fue propiciado por Doris, quien es mi comadre y a la vez prima de Jhon. Esto fue después de la diligencia en un centro de conciliación donde fuimos a ver el tema del divorcio”

“No soy nadie para no perdonarlo. Al final me abrazó, lo sentí sincero, ojalá que le vaya bien por mis hijos y que no deje su tratamiento para que mejore en todos los aspectos”, sentenció.

