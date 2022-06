Dalia Durán se refirió al motivo por el cual cambió su versión ante la cámara Gessell, en donde inicialmente negó que John Kelvin la hubiese violentado sexualmente. Así, en entrevista con “Magaly TV: La Firme”, la cubana alegó a que la principal razón por la que alteró su testimonio fue porque se trataba de su esposo.

La empresaria señaló que ella se presentó ante la cámara Gessell poco tiempo después de la violación sexual, por lo cual aún mantenía fresco el dolor y también la consideración por su esposo.

“Yo no soy una mentirosa, pero en mi condición, había pasado muy poco tiempo, hasta el día de hoy es muy doloroso, a veces los golpes se van, pero lo que queda en el corazón son los que duelen más”.

Además, Dalia Durán indicó que, en caso haber sido un desconocido su agresor, hubiese dicho la verdad en la cámara Gessell. Sin embargo, se trataba de John Kelvin, padre de sus hijos y con quien convivió por varios años.

“No se trata de cualquiera quien me golpeó, se trata de mi esposo, el padre de mis hijos con quien he convivido por más de 13 años”, manifestó.

Dalia Durán expresó su extrañeza por sentencia

De otro lado, la modelo no dudó en compartir su inquietud por la condena que recibió John Kelvin, señalando que hay otros casos -inclusive de homicidios- que no reciben penas tan altas.

“Si bien Jhon es una persona pública, no voy a justificar para nada lo que hizo, pero espero que la justicia sea justa para todos. Así como lo han sentenciado a él, yo digo que espero que no sea que así hacemos y lo ponemos a él de ejemplo. Espero que sea así para todos. He visto otros casos y digo, ¿cómo es posible que maten y le den poco tiempo? John, que hizo un delito, pero ¿20 o 21 años? Mis niñas tienen 4 años, mi mente empezó a maquinar, él va a salir cuando tengan 24 años”, sentenció.

