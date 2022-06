TERMINÓ POR CONFESARLO. Dalia Durán se enlazó EN VIVO con el programa ‘América Hoy’ para desmentir la versión del abogado de John Kelvin, quien demostró que la cubana recibe dinero, y terminó por confesar que cambió su versión sobre el abuso sexual que sufrió debido a que la familia del cumbiambero le dio dinero a cambio.

“ Por defender yo y cambiar mi versión, perdí mi trabajo, perdí a mis auspiciadores y todo tipo de ayuda de la gente que me ayudaban , cuando pasa todo esto, cuando yo tenía un contrato con Panamericana, la familia se me acerca a mí para pedirme por favor que ayude a John porque se le venían los 20 o 21 años de cárcel y sabían que si yo me quedaba sin trabajo no me iban a desamparar en ningún momento”, dijo.

Según explicó la modelo, confío en la familia de John Kelvin, pero una vez más terminó por decepcionarla por completo.

“ Ahí es donde yo hago el cambio de versión porque una vez más confié en ellos por el cariño, respeto y amor que le tuve a esa familia que veo que hasta el día de hoy siguen queriendo ensuciarme. Ellos me dieron los 700 soles porque se habían comprometido ”, agregó.

DALIA DURÁN ENFURECE EN VIVO

En otro momento, Dalia Durán negó que haya estado recibiendo apoyo económico de la familia de John Kelvin, pues solo fue en algunas oportunidades. Recalcó que ese dinero que recibió fue parte de un préstamos al cumbiambero.

“ Jamás voy a hablar sin pruebas, si ellos tienen pruebas, yo tengo miles de pruebas más, soy transparente ”, puntualizó.