Dalia Durán señaló que no le afectan las críticas que recibe tras mudarse a Comas y viene trabajando arduamente para sacar adelante a sus hijos.

“Muchos dicen ‘ella no quiere vivir en Comas’ y no es así, que no olviden que vengo de Cuba y la situación no es bonita. Mi familia no me ha dado lujos, pero tampoco me ha faltado nada. Vivir en Comas no me afecta, estoy muy feliz con mis hijos, agradezco mucho tener un techo y un plato de comida. Mis hijos están con salud igual que yo, están estudiando y el resto me tiene sin cuidado”, sostuvo.

¿Cómo te va en el trabajo?

Bien, contenta, todo es por el bienestar de mis hijos, para sacarlos adelante, y el resto no me interesa.

REPORTERO TROLEA A DALIA DURÁN

Dalia Durán volvió a aparecer en el programa ‘América Hoy’ con una transmisión en vivo desde el Centro de Lima. La expareja de John Kelvin se lució junto a la modelo Rocío Miranda debutando en una pasarela, sin embargo, no imaginó que el reportero la ‘trolearía’.

“Bien linda ella, me ha dado la confianza para tener la tranquilidad del caso. Estamos contentas, disfrutando del desfile”, dijo la cubana quien se animó a modelar en vivo.

Por su parte, Rocío Miranda se animó a dar el secreto de su cuerpo a pedido de las conductoras de ‘América Hoy’.

“Con la alimentación y una rutina de ejercicios, que no me exijo mucho, pero que trato de cumplir es fundamental”, agregó Rocío, quien tiene un pequeño de 4 hijos.

Sin embargo, al inicio de la transmisión, el reportero ‘troleó’ a la cubana Dalia Durán diciéndole que sí trabaja. “Cómo dicen que no trabaja”, le dijo a Ethel Pozo.

