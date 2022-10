John Kelvin recuperó su libertad después de ser acusado de agredir a Dalia Durán hace más de un año. Ante ello, Carmen Llanto, la madre del cantante, apareció en el programa de ‘Dilo fuerte’ para dar un testimonio sobre su hijo el mismo que no fue bien recibido por la cubana y madre de sus nietos.

En el programa del Panamericana, la madre del cumbiambero aseguró que la cubana realizó un escándalo que afectó la imagen de su hijo. Ante ello, Dalia Durán decidió dar su punto de vista y arremetió contra Carmen Llanto. “ Acá no se trata de ningún escándalo mediático, se trata de lo que pasó. La verdad que John y yo sabemos (...) Esto es una agresión física, emocionalmente, una violación que existió ”, comentó muy molesta.

“Hoy no tengo miedo a nada porque es mi verdad y John lo sabe (...) Hoy no tengo miedo a enfrentarme a John, cara a cara y que me diga en mi cara que yo estoy mintiendo”, recalcó.

Dalia Durán hacia la madre de John Kelvin.

INDIGNADA CON EL VEREDICTO

Asimismo, aseguró que estaba indignada por el veredicto del juicio contra su expareja, quien mandó besos volados a una joven desconocida. “J ohn es un narcisista, su perfil psicológico lo determina así . Por algo, la ley le prohibió 5 años alejados de sus hijos, la tenencia total de sus hijos”, opinó.

Finalmente, recordó todo lo que ha vivido en menos de un año. “Me ha costado muchísimo ser la mujer que hoy soy, ser madre y padre para mi hogar. Sacar a mis hijos adelante sola (...) Haz una mea culpa y cállate la boca y ve y trátate porque ese hombre está enfermo ”, señaló.