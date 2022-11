La cubana Dalia Durán contó que el cantante John Kelvin pasó el fin de semana con sus cuatro hijos y no le guarda rencor, pues sigue creyendo en la justicia divina y ella continúa trabajando para sacar adelante a sus pequeños. Además, comentó que invitó a conciliar al cantante y espera llegar a un buen acuerdo por el bien de sus cuatro hijos.

Dalia, ¿cómo te encuentras anímicamente luego de la salida de prisión de John Kelvin?

Al principio me choco, pero la justicia divina existe y yo sigo adelante, sin guardar odio o rencor.

Vimos en redes sociales que John se reunió con tus cuatro hijos, ¿el encuentro fue en tu casa?

No, él no vino a mi casa. La verdad hay que contarla como es, no es que él haya llamado y dicho ‘quiero ver a mis hijos’, fui yo quien busco la manera (de juntarlos) porque mis hijos querían ver a su papá. Se coordinó todo, vino la comadre de él, quien es la madrina de mi hijo Jhoncito, ella vive muy cerca y recogió a mis hijos. Pasaron el fin de semana con él en casa de este familiar, John los llevó a pasear, a los juegos y el domingo les hicieron una sorpresa de caritas pintadas.

¿El domingo tus pequeños retornaron a tu hogar?

Sí, ella misma (la comadre) me los retornó, como habíamos quedado.

¿Qué te dijeron tus hijos?

Después de mucho tiempo vieron a su papá y obviamente me imagino que debe haber sido muy emotivo el encuentro. Ellos quieren mucho a su papá. Hasta el día de hoy yo no tengo contacto con John, pero supongo que en algún momento dejaremos nuestras diferencias y nos sentaremos a hablar como personas maduras por nuestros hijos. Mientras a mis hijos no se les perjudique emocionalmente, todo irá bien.

¿Es cierto que habrá una conciliación?

Sí, lo he invitado a conciliar por el tema de los bebés. Ya hay una fecha y si cumple o no, yo lo he invitado a conciliar para dejar las cosas claras.

¿La conciliación es referente a las visitas y la pensión de alimentos?

Por todo lo referente a mis hijos. Con el otro tema (de la denuncia), ya se presentó la casación (recurso extraordinario que se debe presentar ante el Tribunal para solicitar la impugnación contra una sentencia judicial) y me imagino que habrá una citación de por medio, pero eso ya lo está viendo la abogada.

¿Le pedirás también que te firme el divorcio?

Sí, todo eso va a ir, le pedí el divorcio hace mucho tiempo, pero él estaba con sus temas. Por el momento sigo tranquila, con mis proyectos, pronto lanzaré las canciones que grabé y estoy renovando mis shows con DJ en vivo.

