Dalia Durán se mantiene firme en su postura contra el evento benéfico que se realizó, hace unos días en favor de John Kelvin, en el que participaron algunos artistas y tuvo una regular acogida. La también cantante tampoco quiso responderle a Lucho Cuellar, quien participó del show pro fondos.

La modelo cubana indicó que ella no quiere beneficiarse de los ingresos y que no está en contra del concierto que realizaron para apoyar al cantante que está recluido en la cárcel cumpliendo una pena de 21 años.

“Si es par apoyar todo bien, yo me mantengo firme en mi posición, no pienso recibir un sol de ahí porque yo estoy trabajando . Y si eso sirve para cubrir gastos de sus hijos mayores y gastos de él porque paga abogados, en buena hora. Si sus amigos lo han querido apoyar, quien soy yo para decirle que no lo apoyen ”, comentó Dalia Durán.

TROME - Dalia Durán habla del concierto de John Kelvin (Video: Willax)

DALIA DURÁN PROTAGONIZA UNOS AUDIOS

Luego de criticar el concierto benéfico a favor de John Kelvin y asegurar que la familia del cumbiambero la está amedrentando, salieron a la luz unos audios de Dalia Durán enviados a la prima de su aún esposo y padre de sus cuatro hijos.

En las grabaciones, la cubana le indica a la familiar del cantante que ellos más que nadie saben cuántas cosas le apañó y lamenta que ahora se quiera hacer el gran padre y el ‘pobrecito’ cuando no se preocupa por sus niños desde que está recluído en el penal de Lurigancho.

Asimismo, lanzó una fuerte advertencia y aseguró que tiene pruebas que dejarían mal parados tanto a John Kelvin como a su familia. “Yo tengo muchísimas cosas que creo que ni tú ni nadie están enteradas y por favor... ojalá no me hagan sacarlas, porque de verdad van a quedar bien mal parados”, se le escucha decir a Dalia Durán indignada.