LA ATERRIZÓ. Dalia Durán llegó al programa ‘América Hoy’ tras su presentación en ‘El Gran Show’ y criticó al jurado del reality, al mencionar que faltaba la presencia de Belén Estévez. La cubana argumentó que “no conoce” a Michelle Alexander, sin embargo, Ethel Pozo la ‘aterrizó' EN VIVO.

“Yo la respeto mucho a la señora, yo no conozco la verdad a Michelle Alexander, en persona ”, dijo. Inmediatamente, la hija de Gisela Valcárcel tomó la palabra y defendió a la hermana de su esposo Julián Alexander.

“ Dalia no digas eso , es una inminencia de nuestro país ”, acotó. Ante esto, los personajes que se encontraban en el magazine matutino añadieron elogios a la productora.

“Bueno, la señora Michelle Alexander es un ícono de la televisión. Es una de las productoras más exitosas que existe , de ella figura su nombre en el libro de la televisión peruana”, puntualizaron.

Al escuchar las fuertes críticas, Dalia Durán aclaró que no minimizó a Michelle Alexander, sino que se refería a que no la conocía personalmente. “No, mi amor, me refiero a que no tengo esa amistad , a eso me refiero”, explicó.

DALIA CHANCA AL JURADO DE ‘EL GRAN SHOW’

Tras su presentación en ‘El Gran Show’, Dalia Durán argumentó que el jurado del reality de baile necesitaba la presencia de Belén Estévez, sin embargo, en el programa ‘América Hoy’ le dejaron en claro que Morella Petrozzi y Michelle Alexander son íconos del baile y la actuación.