Dalia Durán se pronunció sobre la pronta libertad de John Kelvin después que su abogado Ricardo Franco de La Cuba presentó, en Segunda Instancia, una nueva apelación logrando que el Poder Judicial ordene su excarcelación tras haber sido sentenciado a 21 años por violencia sexual y física contra la madre de sus hijos. La cubana aseguró que no le guarda rencor al cantante de cumbia .

¿Dalia, sabes que John Kelvin pronto obtendrá su libertad?

Claro que lo sé, yo estuve en la audiencia del viernes vía zoom.

¿Cuál es tu sentir en este momento?

Yo no tengo rencor ni odio hacia el padre de mis hijos. Si Dios le está dando una segunda oportunidad va a depender mucho de él . Cada uno sabe su verdad, me quedo con eso. Le deseo lo mejor, de verdad, espero que haga las cosas bien a partir de ahora por sus hijos y por él. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. En este caso lo que a él le ha pasado ha sido bien fuerte producto de sus actos. Estoy con muchos sentimientos encontrados, no te voy a mentir, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y él es el padre de mis hijos también.

¿Seguirás con tus proyectos?

Sí, por mí y mis hijos. Tengo mis convicciones y metas claras, eso nadie lo va a cambiar. Sigo para adelante con mis proyectos porque lo que he logrado ser hoy, la mujer que soy, no lo cambiaría por nada en el mundo

NUEVAS PRUEBAS

El abogado Ricardo Franco de la Cuba, actual defensor de John Kelvin señaló que ante el cúmulo de nuevas pruebas que presentó en Segunda Instancia, la salsa debía fallar a favor del artista y ordenar su excarcelación.

“Este 21 de octubre (el último viernes) la Sala debe fallar a favor de John Kelvin, pues luego que en primera instancia se le condenó a 21 años de prisión por el delito de violación, recopilamos nuevas pruebas en las que se concluye que nunca hubo violencia sexual contra la madre de sus hijos, que la agredió físicamente, sí porque estaba bajo los efectos de ciertas sustancias, pero no hubo violación porque así lo concluye las pruebas científicas. John debería salir libre frente a las pruebas periciales. En conclusión, le van a confirmar la sentencia por agresión porque esta acreditado con pruebas y por esto lo condenan a un año de prisión y 20 por violación sexual que no existió. Lo más lógico es confirmar la sentencia por agresión fiscal y revocando la de violencia sexual y automáticamente se ordene su libertad”, dijo el letrado Ricardo Franco de la Cuba al programa ‘Amor y Fuego’.