Dalia Durán se volvió a pronunciar en televisión tras anunciar su divorcio de John Kelvin. La extranjera aseguró que el detonante de su separación tuvo lugar el último lunes y fue por un tema material, cuando le llegó un producto que había comprado.

“Fue por algo muy simple, cuando se supongía que todo estaba bien, por algo material que al final se recupera, pero a mí me dolió la actitud y que él una vez más se burlara de mi de esa manera, me utilizara”, dijo en declaraciones a Amor y Fuego. “No ha sido por un tema de infidelidad, pero yo sí reconozco que le he aguantado todas sus infidelidades”, agregó.

Asimismo, cuando fue consultada por Rodrigo González y Gigi Mitre por qué aguantaba que John Kelvin dijera que estaba soltero en televisión cuando aún tenían una relación, Dalia aseguró que fue dependencia emocional.

Sin embargo, afirmó que su intención no es perjudicarlo y siempre le va brindar su respaldo porque no ‘quiere verlo mal’. “Jamás le voy a cerrar las puertas de mi casa, pero ya no como su esposa”, sostuvo.

Por otro lado, Dalia Durán pidió soporte al Ministerio de la Mujer, por recomendación de su terapeuta, para pasar el trago amargo que le tocó vivir en tantos años de relación con el cantante John Kelvin.

SE QUEBRÓ

La noche del último miercoles, la aún esposa del cumbiambero se presentó en el programa de Magaly Medina y se quebró al hablar del término de su matrimonio. “Yo voy a estar siempre para él, pero de una forma diferente. Ya no como su esposa, no como pareja, pero el día que él me necesite yo voy a estar con él. Yo no puedo ver mal al papá de mis hijos”, indicó.

Dalia Durán llora al hablar de las razones de su separación con Jhon Kelvin