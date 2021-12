INCREÍBLE. Dalia Durán cambió su versión luego de haber denunciado a su aún esposo, John Kelvin, por violencia física, psicológica y hasta sexual, cuando salió a varios medios de comunicación con la cara y el cuerpo lleno de moretones.

Amor y Fuego tuvo acceso al acta de entrevista que se realizó tras pasar por cámara Gesell, a la que acudió sola, sin la presencia de su abogado, a quien despidió hace unas semanas para poder cambiar su declaración ante la jueza.

“Sentí mucha presión y me sentí manipulada (...) Así tal cual como fueron los hechos en ese instante, no fue así, es injusto porque yo también soy ser humano, es injusto (...) Yo denuncié que él me había forzado a tener intimidad, pero no fue así, eso no sucedió de esa manera”, acotó la cubana frente a dos psicológicos, un juez y un fiscal en el mes de setiembre.

Dalia Durán aseguró que tuvo intimidad con John Kelvin después de haberla golpeado. “Nosotros tuvimos intimidad en ese momento, al rato, lo hice porque quise, yo accedí porque quise, porque en ese momento así se dio la situación, lo acepté después de que me pegó, pero nadie me puede juzgar por eso, yo sabré por qué lo hice o por qué lo acepté, que no está bien, claro que no, lo reconozco, pero yo lo acepté, no puedo decir que él me obligó o me ató”, dijo Dalia Durán.

La rubia también indicó que tuvo mucha presión por parte de su abogado para ampliar la denuncia contra el cumbiambero, para agregar que fue violentada sexualmente.

Por si fuera poco, justificó sus golpes. “Me quedé con moretones, mi piel es blanca y se hace moretones de la nada, esa es la verdad, entonces tampoco vengo a justificar ningún tipo tipo de agresión de parte de él”, indicó

HABLA EL ABOGADO DE DALIA

Daniel Leiva, exabogado de Dalia Durán, comentó que la cubana se comunicó con él un día antes de la audiencia del pedido de cese de prisión preventiva para John Kelvin, para indicarle que no asista.

“Quería que no sea incisivo y que las cosas las deje así, que no quería más escándalos, que sus hijos han sufrido mucho y que quiere que lo deje así”, acotó el profesional.

Dalia Durán despidió a su abogado y cambio de versión tras la fuerte denuncia por violencia física y sexual que le entabló a John Kelvin hace unos meses. Ahora dice que nunca la violentó sexualmente.

