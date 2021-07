SE QUIERE IR. Dalia Durán llegó al Perú en busca de nuevas oportunidades hasta que su historia de amor con John Kelvin inició, fruto de ello nacieron sus cuatro hijos. Sin embargo, hoy, la cubana muestra sus deseos de irse a otro país para superar el infierno que ha vivido con el cantante, a quien denunció por agresión física, psicológica y sexual.

Desde el set de Magaly Medina, la cubana se quebró al contar que su familia la está pasando muy mal al enterarse de todo lo que ha pasado los últimos días. Según dijo, “están destrozados”.

“Mis papás se acaban de enterar, allá ellos no tienen mucho acceso al internet, pero mi media hermana sí y se han puesto a indagar tras una imagen que les llegó. Yo traté de mantenerlos al margen de lo que está pasando, pero ya se me escapó de las manos. Mi familia está así como la de él, mil veces peor y destrozada porque me tienen lejos”, señaló.

Dalia evalúa pedir refugio a otro país tras el infierno que vivió: “No sería opción quedarme”

Tras consultarle sobre la posibilidad de que su familia venga al Perú, Dalia Durán señaló que no es una alternativa porque los aeropuertos están cerrados y además porque los casos de coronavirus están muy fuertes en Cuba, al punto que su padre se encuentra aislado.

En esa línea, con la voz entrecortada, la cubana agregó que está entre sus posibilidades pedir asilo a otro país con el objetivo de superar la tormentosa etapa que vivió con John Kelvin.

“Yo iba a hablar con mi abogado porque no se lo había dicho, pero posiblemente también una de mis opciones era pedir asilo fuera de este país, el refugio es una de las opciones porque quedarme aquí no sé si sería una buena opción ahorita. Voy a evaluarlo y conversar con él, y si se me da la posibilidad de irme a otro país a vivir con mis hijos”, sentenció.