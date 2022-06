DUDA DE LA CUBANA. Ethel Pozo confesó EN VIVO que no cree en las palabras de Dalia Durán al negar que fue abusada sexualmente por John Kelvin. La conductora de ‘América Hoy’ reprochó duramente a la modelo porque fue testigo, como todos, de la golpiza.

“ Ella dice mal informada, mal asesorada, no sabía que conllevaba... pero perdóname, no hay que estar informada para saber lo que te pasó. En este país, hemos apoyado todos a Dalia Durán porque ella dijo que su expareja o aún esposo la había violado, no es que ‘lo digo, pero no sé qué conlleva’ no.”, comentó.

Además, la hija de Gisela Valcárcel dejó en claro que en muchas oportunidades la víctima toma mucho de culpabilidad, por lo que deciden proteger al victimario, en este caso, a John Kelvin.

“Vimos las imágenes de la masacre, de su cara, de los golpes, los hemos sentido como propios, entonces no puede decir ahora que no sabía qué conllevaba, perdón, entonces, a mí me deja muchísimas dudas. No creo que me masacren, que me golpeen, que me vulneren psicológica y físicamente y luego me provoque tener relaciones sexuales con esa persona, no me lo creo ”, puntualizó.

JOHN KELVIN: ¿CUÁNDO SALDRÍA EN LIBERTAD?

El Poder Judicial condenó a John Kelvin a 21 años de cárcel la agresión física y abuso sexual contra su esposa, la cubana Dalia Durán. Durante la lectura de sentencia, a través de una vía virtual, se anunció que la condena concluirá el 4 de julio del 2042.

El conocido espacio de las tardes Amor y Fuego reveló imágenes de la sesión judicial y la lectura de sentencia. En ella se puede escuchar a la magistrada indicar que la condena concluirá en la lejana fecha.