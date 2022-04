Dalia Durán aseguró que a sus 36 años está soltera y existen algunos hombres que le ‘tiran maicito’, pero ella no está pensando en entablar una relación sentimental, pues se encuentra enfocada en sacar adelante a sus hijos y seguir sanando su corazón.

Dalia, te vemos trabajando, modelando, estás teniendo más exposición en televisión, seguramente los galanes te deben estar enamorando en las redes sociales…

Es verdad que me escriben y hasta en mi propio trabajo a veces llegan empresarios con muchísimo dinero, pero no estoy preparada para tener una relación porque estoy enfocada en mi trabajo, en sacar adelante a mis hijos. Estoy muy bien soltera, tranquila, que es lo que busco.

¿Estás también sanando tu corazón?

Sí, estoy superando poco a poco todo, me siento cada vez más fuerte y enfocada. No estoy buscando pareja, es bonito estar enamorada y compartir momentos especiales con una persona, pero en mi caso es muy complicado porque tengo cuatro hijos chiquitos, quizás en un futuro lejano llegue alguien a mi vida. Por el momento no estoy interesada en nada y también se lo dejé en claro a las personas que en su momento me han propuesto muchísimas cosas.

¿Te han tratado de deslumbrar con un viaje a Dubái?

Cuando una persona está expuesta en televisión te invitan a viajar, hay de todo, pero no estoy interesada.

Algunas mujeres solteras tienen su ‘snack’…

No soy de las mujeres que está buscando un ‘choque y fuga’, ni un ‘snack’, eso no va conmigo. Todos los que me conocen saben perfectamente cómo soy, ya les he puesto el ‘parche’ a algunas personas porque a mí no me gustan las tonterías.