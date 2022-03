Dalia Durán ya consiguió empleo en un restaurante y se animó a responder porque no aceptó la propuesta laboral que le realizó el conocido empresario Eddie Hidalgo, ‘El mero loco’, quien hace unos días se mostró conmovido por su caso.

En una entrevista con La República, Durán se animó a comentar el motivo que la hizo desistir del ofrecimiento del ‘Mero’.

“Ya tengo compromisos y sería comprometerme con algo para no cumplir porque ya tengo compromisos aquí ( en el lugar donde trabaja) los fines de semana, en la semana tengo compromisos también ¿Entonces en qué momento podría trabajar en otro sitio?”, manifestó Dalia.

La expareja de John Kelvin también afirmó sentir respeto y cariño por Andrés Hurtado, quien fue una de las primeras personas en darle la mano. “Hay un cariño por todas las cosas buenas que hizo por mí en su momento”, expresó.

DALIA DURÁN LLEGÓ TARDE EN SU PRIMER DÍA DE TRABAJO

Dalia Durán comenzó su labor como anfitriona en la cebichería ‘La Gran Concha’ el sábado pasado; sin embargo la cubana llegó dos horas tardes en su primer día, según explicó debido al tráfico de la capital.

“Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, manifestó Dalia Durán en declaraciones a El Popular.

