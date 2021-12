NO RESISTIÓ. Dalia Durán explotó luego que su examiga y exnana se presentarán en el programa ‘Amor y Fuego’ para revelar que seguiría en constante comunicación con John Kelvin desde la cárcel y que además, trataría mal a sus pequeños hijos. La cubana no soportó y salió al frente.

En declaraciones a Rodrigo González y Gigi Mitre, Dalia Durán decidió pronunciarse para aclarar que por sus hijos es capaz de cualquier cosa con tal de defenderlos. En ese sentido, se refirió a la denuncia de su examiga, quien afirmó que la cubana les grita a sus pequeños para comunicarse con John Kelvin.

“La gente que me conoce sabe cómo me he desvivido por mis hijos, jamás les tocaría un pelo. Me vuelvo el mismísimo demonio si lo tengo que hacer por sacar cara por mis bebes”, dijo totalmente enfurecida.

Dalia Durán explota con examiga por decir que se comunica con John Kelvin: “Me vuelvo el mismísimo demonio”. Video: Amor y Fuego

¿QUÉ DIJO LA EXAMIGA DE DALIA DURÁN?

Nuevos testimonios salieron a la luz el último martes 21 de diciembre. La examiga de Dalia Durán, Valentina Paz, reveló a ‘Amor y Fuego’ que la cubana sigue en contacto con John Kelvin pese a que la masacró meses atrás y que por ello está en prisión.

“Fue el último día que ya ella me deja ingresar a su departamento, que fue el día que ella se queda con mi teléfono, que me lo quita, estábamos tranquilas en la sala y recibe una llamada y ella misma les grita a sus bebes “Vengan al cuarto” y le empiezan a cantar el happy birthday a él por teléfono, era su cumpleaños de él, fue un día domingo”, reveló.

Por otro lado, la exnana Jeniffer Hernández manifestó que el maltrato del cumbiambero a Dalia era evidente, pues escuchaba fuertes golpes al interior de la habitación. Además, dejó mal parada a la cubana al recalcar que trata mal a sus pequeños. “Sí les pegó, los maltrató feo”, sentenció.