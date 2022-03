NO AGUANTA PULGAS. Dalia Durán se molestó con Giuliana Rengifo, quien días antes le recomendó “vender papas y no dar pena”, esto luego de conocerse que fue desalojada de su departamento en Magdalena porque no tenía dinero para pagar el alquiler.

“Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó (…) Solo está buscando dar pena, estamos en pleno siglo XXI, las mujeres debemos ser empoderadas y fuertes”, dijo, esta semana, Giuliana Rengifo.

La cubana se mostró indignada y arremetió contra Giuliana Rengifo porque -según dijo- la cantante tampoco trabaja y expone su vida en televisión.

“¡Qué tanto habla ella, si ni siquiera trabaja! Quiero decirle que nadie me mantiene, no tengo un marido que lo haga. Ella también sale en televisión exponiendo sus cosas, así que no venga a hablar. No estoy de pobrecita porque soy una persona joven”, manifestó a El Popular.

Dalia Durán a Giuliana Rengifo: “Ni siquiera me gusta su música”

Pero, todo no quedó ahí, la expareja de Jhon Kelvin recalcó que “está de más” que otras personas opinen sobre ella o su situación y que jamás ha visto a Giuliana Rengifo ni le gusta su música.

“No sé por qué ella me manda a trabajar, está de más que terceras personas opine sobre mí. Además, a ella no la conozco, no sabe nada de mi vida. Jamás en mi vida la he visto. ¿Con qué autoridad habla? Ni siquiera me gusta su música”, expresó.

