Gigi Mitre y Rodrigo González arremetieron con todo contra Dalia Durán, luego que se difundieran unas imágenes de la cubana brindando, abrazando y hasta aplaudiendo mientras John Kelvin le cantaba en un restaurante, tras haber firmado un acuerdo de conciliación por el bienestar de sus menores hijos.

“Lo impensado, lo que ya pasa de la fantasía a la realidad, es triste, es indignante, muchas mujeres que nos están viendo ahora, sus casos están durmiendo el sueño de los injustos en las comisarías, en los juzgados... el caso de Dalia fue resuelto con absoluta celeridad, se le dio vitrina, mucha ayuda legal, económica, de trabajo, psicológica... ¿qué tipo de terapia ha recibido? curar, sanar y perdonar no implica ir a tomarte unos tragos con tu verdugo y aplaudirle como foca mientras te canta ”, criticó el popular Peluchín.

En ese sentido, el conductor de Amor y Fuego aseguró que hay un motivo detrás del comportamiento de la rubia y que en realidad está más enferma de lo que aparenta. “Yo ya tengo mis dudas, no solamente está enferma, es interesada, no puede ser, ella puede tener una relación si quiere cordial por los hijos pero a este nivel, es una burla para toda la gente que la ayudó, para todas las mujeres maltratadas y para la justicia, qué ejemplo le está dando a sus hijos”, arremetió Gigi Mitre.

Asimismo, resaltó la actitud de Dalia Durán durante una de las últimas audiencias de John Kelvin y aseguró que no estaba indignada por su libertad, sino porque estaba celosa de su presunta nueva pareja. “Yo no voy a decir ‘pobrecita, está enferma’, todo tiene un límite, tan bruta no es, no se pasen”, dijo la conductora.

Gigi Mitre se mostró indignada con el reencuentro entre John Kelvin y Dalia Durán. Aseguró que la cubana es interesada y que no es ninguna ‘bruta’ para no darse cuenta de lo que hace.

