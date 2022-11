Dalia Durán se encuentra en el centro de la polémica luego de irse a cenar y brindar con John Kelvin, su expareja a quien denunció por agresión física y sexual. La conductora de Amor y Fuego, Gigi Mitre, criticó la forma de vestir y el comportamiento de la cubana frente a su agresor.

“Es tu supuesto violador (...) No estamos criticando tu forma de vestir porque una mujer se viste como le da la gana, pero estas yendo a enfrentarte a tu violador y vas hecha una top model, pareciera que tu intensión fue agradarle, coquetearle”, manifestó.

Ante ello, la cubana solo atinó a negar que haya estado coqueteando con el padre de sus hijos. “Yo no voy a justificar porque estuvo muy mal y lo reconozco”, agregó.

Dalia justifica cena con John Kelvin: “Fue un exceso, en ningún momento pensé que estaban grabando”. VIDEO: Willax

Dalia responde a exabogada que renunció a su defensa

La abogada Claudia Zumaeta renunció en vivo a la defensa de Dalia Durán, ello luego de ser captada junto a su aún esposo John Kelvin, pero la cubana no se quedó callada y señaló que no le sorprendió la decisión de la letrada.

“No me sorprende porque últimamente todo eran excusas para no acompañarme a las diligencias. Incluso el viernes me dejó sola, dizque porque estaba enferma. Ella sabía que habían rechazado la casación, incluso antes de la primera audiencia en el centro de conciliación de Jesús María”, aseguró.

