INDIGNADA. Así se mostró Gigi Mitre este lunes al comentar las recientes declaraciones de Dalia Durán, quien se retractó de su fuerte denuncia contra John Kelvin y aseguró que esperaba que salga de prisión por Navidad.

La cubana cambió su declaración ante las autoridades y aseguró que su abogado la habría hecho mentir en un primer momento. “¿Entonces todos estos meses para ella él ha estado preso injustamente? ¿cómo el abogado te hace mentir si la vimos toda reventada? Esto me parece una tomadura de pelo. Tú viniste acá a victimizarte, decir que no tenías familia, y ahora resulta que todo fue una mentira. Entonces, si todo fue una mentira, tú eres quien debería estar presa, pero no es así porque hemos sido testigos de tu cara reventada y lo que dijo el médico legista”, dijo la coductora de Amor y Fuego.

Asimismo, consideró que probablemente a la rubia ‘se le acabó la plata’ para tomar la decisión de echarse para atrás con su fuerte denuncia por violencia física, psicológica y hasta sexual contra su tovadía esposo.

Dalia Durán se echó para atrás en su fuerte denuncia contra John Kelvin y aseguró, ante las autoridades, que no la violentó sexualmente. Sin embargo, el médico legista dictaminó una situación diferente.

“No puede ser, no tiene sentido y si no, la que tiene que esta presa es ella, porque se inventó los golpes, se inventó todo, se inventó que la forcejeó para tener relaciones sexuales... todo según ella es un invento, entonces, como consecuencia por tomar el pelo a las autoridades y a todos, la que debería estar presa es ella, si es que es verdad”, acotó la compañera de Rodrigo González.

Gigi Mitre también aseguró que ellos la vieron muy golpeada tras el hecho de violencia que sufrió a manos de John Kelvin. “Nosotros la hemos visto reventada, nadie nos contó. Nosotros hablamos con ella detrás de cámara y nos solidarizamos y hasta se nos aguó los ojos... qué caradura”, finalizó la conductora.

Jose Carlos Mejía contó que la mamá de John Kelvin se comunicó con él en noviembre para decirle que ya no iba trabajar en la defensa del cumbiambero, actualmente preso en el penal de Lurigancho.

