Dalia Durán apareció EN VIVO en el programa ‘América Hoy’ para explicar por qué se abrazó con John Kelvin, quien incluso le cantó en plena cena. La cubana aseguró que todo se malinterpretó, sin embargo, sí confirmó que aceptó la reunión por el bienestar de sus pequeños hijos.

“Realmente fue una sorpresa para mí ver ingresar a John Kelvin a una conciliación, le dije lo que tenía que decirle. Me mantengo firme, no he cambiado mi manera de pensar, le dije todo lo que sentía. Se concilió y fue pensado en los bebes y en la tranquilidad emocional mía”, inició diciendo.

Sin embargo, ante la dura crítica de Janet Barboza y Ethel Pozo, Dalia Durán aseguró que le pidió el divorcio al cumbiambero ese mismo día y que acudieron a la notaría para iniciar los papeles.

“Se está especulando mucho, ese mismo día yo le digo a John ‘por qué no aprovechamos para divorciarnos de una vez’ , entonces se buscaron los medios. No sé cómo se enteraron de la notaría. Si ves las imágenes, yo me sorprendí de ese abrazo, me tomó por sorpresa”, puntualizó.

Dalia Durán habla de su polémico encuentro con Jhon Kelvin

DALIA DURÁN: “YA NO LE TENGO MIEDO A JOHN”

La también modelo explicó que el abrazo con John Kelvin no significa nada porque ya no le tiene miedo, tras haberla masacrado meses atrás. Recalcó que el cantante le pidió perdón y le dio un fuerte abrazo como señal de despedida.

“En ese momento mi único objetivo era terminar por lo sano, yo solo pensaba en la tranquilidad de mis hijos. Yo sigo con mi propósito, nosotros no hemos estado solos en ningún instante. No voy a olvidar que él me hizo, pero ese día lo único que quise fue terminar en paz y por mi tranquilidad porque los veo a mis hijos felices después de haber visto a su papá . Yo ya no le tengo miedo a John por lo que me hizo, yo no estoy diciendo que yo me haya olvidado. No hubo festejo, él sí cantó, se dio la cena y cada uno por su lado”, reiteró.