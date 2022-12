La minimiza. Dalia Durán brindó declaraciones para las cámaras de ‘Amor y fuego’, la cuales fueron emitidas este martes 6 de diciembre, en donde se animó a opinar de Alejandra Acha, la supuesta pareja de John Kelvin.

Cuándo le preguntaron acerca del viaje que habría tenido el cantante de cumbia con la joven, expresó: “ No sé, tampoco me interesa . Que la lleve a Piura, a Houston, a New York, no sé”.

También dejó en claro que no le importa lo que John Kelvin haga con su vida, mientras a sus hijos no les falte nada: “Si él está con alguien, no me importa, me tiene sin cuidado . Mientras a mis hijos no les perjudique en nada y él cumpla el rol de padre, a mí no me interesa con quien anda”

“¿Conoces a Alejandra Acha, qué te inspira?”, le preguntó la reportera del programa de espectáculos; a lo que Dalia respondió: “No, no la conozco, no me inspira nada. Me llega ella, me llega cualquiera, me llega John. En serio me aburren porque me preguntan a cada rato ‘ ¿Dalia estás enamorada de John? ’ ” .

Dalia habla de John Kelvin. VIDEO: Willax

Dalia Durán se negó a animar en discoteca junto a John Kelvin

Dalia Durán contó que le propusieron animar en una discoteca donde se presentó el padre de sus hijos, John Kelvin, el fin de semana, sin embargo, rechazó dicha oferta y aclaró que no se volvería a juntar con su agresor, así le ofrezcan una fuerte suma de dinero.

“Mi respuesta fue no. Se contactaron con la agencia con la que trabajo, ellos le dijeron que no, luego se contactaron conmigo y la respuesta fue la misma. Estuvieron muy interesados e insistentes en contratarme, pero no acepté.

“No aceptaría por ningún monto, ya me di cuenta de la metida de pata que hice (al juntarse con John en un restaurante), así que quiero mantener mi imagen tranquila y no quiero más problemas”, expresó la modelo.

