Lo dejó claro. Dalia Durán fue entrevistada por Magaly Medina, en donde habló acerca de todos los inconvenientes que pasa por el nuevo juicio entablado a John Kelvin.

A pesar de que la cubana evitó dar entrevistas, decidió hablar para dejar en claro a la audiencia que las pruebas que presentó el cantante de cumbia y su familia, no son verdaderas.

Tal como ocurrió días atrás, cuando el abogado del cumbiambero decidió acusarla de haber enviado correos con archivos de contenido íntimo, lo cual probaría que Durán intentaba reconquistar a su agresor.

Dalia Durán desmiente al abogado de John Kelvin

Según se informó en el parte policial tras la detención de John Kelvin, Dalia Durán habría acosado al cantante, mandándole correos con contenido íntimo, intentando reconquistar al agresor, sin embargo, las acusaciones fueron desmentidas por la cubana.

“Yo jamás me le he insinuado, John no me interesa y que se lo meta en la cabeza”, contó la expareja de Kelvin, que también reveló que el cantante presentó, como pruebas del supuesto acoso, fotos de ella en lencería, pero las sacó de sus redes sociales.

“ No jamás fuera de contexto todo, han agarrado mis tiktoks y fotos que yo hice para una sesión de fotos de una marca de Halloween contratada porque dice colaboración pagada. Porque cuando a mí me contrata una marca pongo eso”, expresó Dalia.

Por último, indicó que las imágenes contaban con un sello de colaboración con la marca que la contrató, motivo por el cual la jueza rechazó las pruebas del abogado de John Kelvin.

