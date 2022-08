Dalia Durán apareció molesta al enterarse que el padre de sus hijos, John Kelvin, ha lanzado su nuevo tema llamado ‘Pido Perdón’ por la plataforma de Spotify, pese a que esta recluido en la cárcel por 21 años. La cubana se indignó porque aseguró el cantante estaría gastando dinero, cuando le podría dar a sus pequeños.

“ Me da mucha pena que son seis hijos que tengo que pagar promoción, tengo que pagar alquiler , tengo que pagar una nana para poder salir a trabajar, tengo que pagar la comida diaria de mis hijos que no está barato para nada la situación”, dijo.

Según la modelo, John Kelvin habría pagado el monto de 2500 soles por producir su nuevo tema. Precisó que está gastando en cosas superficiales, en lugar de darle dinero para los menores.

“Yo sé lo que cuesta grabar un tema, no me interesa ni siquiera escuchar la canción, lo que si no me parece es que un dinero que no es barato se emplee en algo tan superficial ahorita que está privado de su libertad cuando yo me estoy sacando la mugre, ni duermo trabajando en miles de cosas para sacar adelante a mi familia ”, acotó.

Dalia Durán indignada por nueva canción de Jhon Kelvin

JOHN KELVIN HABRÍA COMETIDO INFRACCIÓN

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció luego que John Kelvin lanzara su nueva canción ‘Pido Perdón’ desde la cárcel. El programa ‘América Hoy’ se comunicó con la jefa de prensa Ana María Solórzano del centro de reclusión y acotó que el cumbiambero habría cometido una infracción al no pedir permiso.

“ No tiene autorización John Kelvin para eso . No hay forma, se tiene que pasar por las autoridades antes y si lo ha hecho sin permiso ha cometido una infracción ”, señaló la funcionaria.

