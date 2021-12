El abogado de John Kelvin, Juan Arturo Farge, manifestó que el cantante está triste porque no podrá pasar Navidad junto a sus hijos, pues es improbable que recupere su libertad ‘por los plazos procesales’.

”El caso se encuentra en investigación preliminar a cargo de la Fiscalía. Aún no se ha iniciado el juicio oral, donde se va a desbaratar la acusación de violencia sexual porque hay contradicciones por la otra parte (Dalia Durán), eso se evidencia en la entrevista de la cámara Gesell. Primero dijo que tuvieron relaciones íntimas contra su voluntad y luego que no”, indicó.

¿Cómo se encuentra John?

Está deprimido, destruido, triste, quiere ver a sus hijos y trabajar. Él está haciendo sus carteras, billeteras, ha compuesto varias canciones, una de ellas se llama ‘Presa de amor’.

¿Hay posibilidad de que pase Navidad con sus hijos?

Lamentablemente, por los plazos procesales, no va a poder ser.

DALIA DURÁN CAMBIA DE VERSIÓN

Indignante. Dalia Durán cambió su versión luego de haber denunciado a su aún esposo, John Kelvin, por violencia física, psicológica y hasta sexual, cuando salió a varios medios de comunicación con la cara y el cuerpo lleno de moretones.

Amor y Fuego tuvo acceso al acta de entrevista que se realizó tras pasar por cámara Gesell, a la que acudió sola, sin la presencia de su abogado, a quien despidió hace unas semanas para poder cambiar su declaración ante la jueza.

“Sentí mucha presión y me sentí manipulada (...) Así tal cual como fueron los hechos en ese instante, no fue así, es injusto porque yo también soy ser humano, es injusto (...) Yo denuncié que él me había forzado a tener intimidad, pero no fue así, eso no sucedió de esa manera”, acotó la cubana frente a dos psicológicos, un juez y un fiscal en el mes de setiembre.