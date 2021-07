Dalia Durán se presentó en Magaly TV, la Firme y al ser consultada por la díficil situación que vive su esposo John Kelvin en el penal de Lurigancho; afirmó que ella ‘no es culpable de esta situación’ y muy por el contrario ella pudo perder la vida por la agresión de la que fue víctima.

“Bueno yo me imagino que cualquier persona en una situación como la de él, obviamente no es nada bonito. Conociéndolo supongo que sí”, respondió la cubana al ser consultada por el duro momento que el cantante vive en prisión.

“Yo no soy la culpable de que él esté en esta situación. Lo único que hice fue alzar mi voz, defenderme, decir mi verdad, la justicia se encargó, hay un Dios que todo lo ve y yo no más puedo hacer”, manifestó Dalia.





TROME | Dalia Durán sobre John Kelvin en la cárcel (Magaly TV, La Firme)

Dalia Durán recordó que ella fue la víctima de toda esta situación. “Si estoy viva ahorita y con tantas oportunidades que se me han presentado en el camino, agradecida las voy a recibir. En mi corazón no existe odio, no hay rencor, porque esas cosas no te dejan avanzar en la vida, ni para él (John Kelvin ) , ni para nadie”, manifestó.

LLAMAN A DALIA DURÁN ‘DESDE PRISIÓN’

Dalia Durán afirmó que hay personas que le llaman, con mensajes que serían desde prisiones del interior del país. “No estoy ahora para perder el tiempo en cosas como esas”, manifestó.

En esta entrevista, Dalia Durán descartó haber tenido comunicación con John Kelvin desde que este fue enviado a prisión. En tanto Magaly Medina le recomendó a la cubana tener cuidado porque así como gente buena, también se le acercará gente angurrienta.

