Trató de dar explicaciones. Después de que se revelaran las imágenes de la reunión que tuvieron John Kelvin y Dalia Durán para conciliar, la cubana llamó a ‘Amor y fuego’ para tratar de justificar la actitud que tuvo hacia el cantante de cumbia, ya que algunas personas creen que se le vio demasiado cercana a su expareja.

En el video se puede ver como Kelvin le canta, se agarran de las manos e incluso se abrazan, algo que le pareció extraño a Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y fuego’. Por tal motivo, Durán se enlazó telefónicamente con el programa de espectáculos para dar sus descargos.

“No voy a justificar las imágenes en absoluto, creo que fue un exceso de mi parte, esa cena debió quedar en la notaria todo y de ahí retirarme” , expresó la también modelo. Sin embargo, Gigi le dijo que no debió vestirse de manera provocativa al salir con su agresor, a lo que Dalia respondió: “El tema de la ropa yo me visto así hasta para ir a migraciones. No es que lo haya hecho porque estaba John”

Además, dejó en claro que la reunión no se dio por un tema económico que la beneficie: “ No voy a justificar el accionar mío, por otro lado, lo otro que quería aclarar es que no hubo interés monetario. En ningún momento pensé que me estaban grabando”

Gigi también le preguntó si sigue algún tratamiento psicológico, debido a que no es normal que tenga esas actitudes con su agresor: “Sí, en algún momento tuve tratamiento, pero lo dejé, esperé un compromiso de por medio que nunca se dio. Pero estoy retomando nuevamente”

Por último, la conductora de televisión la cuestionó acerca de los sentimientos que tiene hacia John Kelvin: “¿Sigues enamorada de John Kelvin?” , a lo que Dalia respondió segura: “No, Gigi, en absoluto, eso no viene al caso. A mí no se me cae la baba por ese hombre hace tiempo”.

Dalia Durán justifica cena con John Kelvin

Dalia justifica cena con John Kelvin: “Fue un exceso, en ningún momento pensé que estaban grabando”. VIDEO: Willax

