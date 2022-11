¿LO MANTENÍA? Dalia Durán le depositaba dinero a John Kelvin, cuando este estaba en prisión, luego de ser denunciado por ella misma tras agredirla física y sexualmente, así lo dio a conocer Brunella Horna durante el programa América Hoy.

Según la conductora, ella misma vio los vouchers de las transferencias de dinero mensual que hacía, esto porque “le daba pena”.

“Dalia aquí en el programa en vivo, y me lo enseñó, ella le depositaba a John cuando él estaba en la cárcel porque le daba pena y me parecía increíble que me estaba enseñando ahí los vouchers que ella le depositaba 500 soles un mes, el otro mes 400, ella lo ayudaba y habían pasado nada más”, confesó.

Brunella Horna hizo tremenda revelación en vivo sobre algunos datos que Dalia Durán le habría mostrado sobre cómo actuó con John Kelvin cuando estaba en la cárcel.

Laura Borlini indignada con Dalia Durán por darle dinero a su agresor

Tras ello, Laura Borlini, quien estuvo de invitada en el espacio, no dudó en criticar a Dalia Durán por mantener a su agresor.

“Esas cosas, eso ya no tiene nada que ver con la cordialidad, para eso él tiene una familia si necesita dinero que su familia se ocupe de apoyarlo y no justamente la víctima ayudando al agresor, por eso digo hay que marcar una diferencia entre lo que es una relación cordial porque al final siempre vamos a ser padres y otra cosa es ser amigos”, sentenció la argentina.

TE PUEDE INTERESAR

Natalie Vértiz lanza TikTok por las pichangas de Yaco Eskenazi: “Qué estás diciendo pedazo de estúp...”

Ethel Pozo ‘cuadra’ EN VIVO a Janet Barboza por botar a Nicole Akari del programa: “Se ha portado mal”

Cachaza se presume en los estadios de Qatar, mientras que Rafael está en Lima viendo el Mundial en TV