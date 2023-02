Dalia Durán le enviaba videos íntimos a John Kelvin, según declaró el cantante a la Fiscalía

El programa “Magaly TV: La Firme” tuvo acceso a las recientes declaraciones que dio John Kelvin a la Fiscalía para contrarrestar la denuncia que le hizo Dalia Durán por incumplir con restricción de acercarse a ella.

Magaly Medina leyó el documento y el cantante justificó sus insultos hacia Dalia Durán porque supuestamente la cubana no le permite ver a sus hijos.

‘La Urraca’ siguió leyendo y grande fue su sorpresa cuando el cantante le relató a la Fiscalía que Dalia le enviaba videos íntimos a través de correos, en vez de hacer las coordinaciones para las visitas de los menores.

“Ya dejé de comunicarme con ella porque me hostigaba con videos íntimos. Pidiendo que yo vaya a verla a su domicilio y yo tengo esas pruebas, donde ella dice que me ama, me extraña y que regrese con ella. A pesar de ello, ella seguía enviándome correos” , fue el testimonio de John Kelvin.

