QUÉ FUERTEEE. Dalia Durán decidió comunicarse con John Kelvin por primera vez desde su salida de prisión, luego que el cumbiambero usara sus historias de Instagram para compartir el emotivo reencuentro que tuvo con su madre, sus hijos mayores, y la mamá de estos últimos, Yuleika Vásquez.

A través del chat de IG, la cubana le envió mensajes al cantante, donde le reclamaba por su actitud, según informó su abogado a Amor y Fuego. “Cómo es la memoria de frágil, solo me queda reírme y sentir pena. Madre es madre y a la mía también le destrozaste el alma y a toda mi familia. Dios los cría, ellos se juntan, siempre han sido tal para cual”, escribió la rubia. Además, lanzó tremendo dardo contra la ex de su aún esposo. “Mientras ella andaba drogada, yo los crié” , indicó sobre la imagen donde se muestran ambos padres con los dos menores.

El abogado de John Kelvin indicó que su cliente ha preferido no contestarle a Dalia Durán. “No le responde porque es conciente de las medidas que tiene, pero también hay que ser justos, no se le puede atacar a una persona de esa manera”, dijo el defendor para el programa de Rodrigo González. “Él está buscando, también lo tengo en pruebas, cero contacto con Dalia, por esa razón sus abogados salimos a declarar”, agregó.

DALIA DURÁN INICIÓ PROCESO POR SU CUENTA

Asimismo, indicó que la cubana se comunicó con él para pactar una reunión donde se discuta el tema de la pensión alimenticia de sus hijos, la tenencia de los menores y el divorcio del cantante. Sin embargo, según el abogado de Jonathan Sarmiento, la modelo finalmente decidió no tener más comunicación con él y le aseguró que había iniciado el proceso por su cuenta.

El defensor también acotó que en los siguientes días le enviará una carta notarial a Dalia Durán para invitarla a conciliar, además de asegurar que John Kelvin aún no ve a sus hijos por el tema de las medidas de restricción que aún tiene la rubia porque necesita la supervisión adecuada.

“La intención de John es conciliar, el extraña a sus hijos, los quiere ver, quiere pasarles una pensión justa” , refirió.

Dalia Durán reaccionó indignada a las últimas fotos de John Kelvin con sus hijos y su expareja Yuleika Vásquez y no dudó en comunicarse con su aún esposo.

