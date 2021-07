Dalia Durán viene denunciando que recibe llamadas y mensajes amenazantes luego de la denuncia que le entabló a John Kelvin por violencia física y sexual, tras haber sido masacarada por el cantante la madrugada del pasado lunes.

El martes, cuando se conoció que el cumbiambero estaba detenido por la agresión, la rubia aseguró que le llegaron mensajes diciéndole ‘morirás’ y ‘encima te quejas con la prensa’, luego que su abogado se presentara en Mujeres al Mando.

Este jueves, mientras iba junto con Karla Tarazona al set del programa, aseguró que recibió una llamada del penal. “Estábamos camino al canal y ha comenzado a recibir llamadas y dicen que es del penal... están llamando de un múmero que pertenece a un penal del país”, dijo la también locutora de radio.

“Todos los días me tienen así a cada rato, timbrándome, me quieren transferir la llamada del penal, yo no respondo, cuelgo”, denunció Dalia Durán. “Yo luego del programa me voy a pedir garantías porque si algo me pasa a mí o a mis hijos, yo responsabilizo directamente a John”, agregó.