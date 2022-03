EMPEZÓ MAL. Dalia Durán se encuentra en el centro de la polémica luego que fuera desalojada de su departamento en Magdalena porque no tenía dinero para pagarlo. Tras ello, la cubana fue criticada por supuestamente no trabajar, pero ella respondió tajante y anunció que había aceptado una propuesta laboral.

Este sábado 19 de marzo, Dalia Durán llegó tarde al restaurante ‘La gran concha’ en La Victoria, donde debía cumplir con su contrato como anfitriona.

La madre de los hijos de John Kelvin fue cuestionada por la prensa por su retraso. No obstante, ella se justificó aduciendo que todo fue culpa del tráfico y recalcó que recién se estaba acostumbrando a movilizarse desde Comas, donde vive actualmente.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, señaló a El Popular.

Dalia Durán tras ser captada en salones de belleza: “Es mi trabajo estar arreglada”

En otro momento, Dalia Durán fue cuestionada tras ser vista en salones de belleza, pese a que aducía que no tenía dinero. “Es parte de mi trabajo estar arreglada… el resto lo que opinen no me interesa, porque yo no vivo de eso”, aseguró.

Además, explicó que cuenta con más de un trabajo. “Los fines de semana trabajo como anfitriona aquí en la cevichería y luego me voy a un karaoke en la avenida El Polo. Los días de semana estoy haciendo mis activaciones en una clínica estética y salones de belleza”, manifestó.

VIDEO RECOMENADO

Dalia Durán revela que rechazó ofertas de trabajo y Brunella le increpa EN VIVO: “¿Por qué no aceptaste?”

TE PUEDE INTERESAR

Stephanie Cayo y su blooper con jerga peruana: “Le decimos ‘palta’ a alguien que está aburrido”

‘La fe de Cuto’: Julio César Uribe se ‘quiebra’ al recordar el juramento que le hizo a su madre

Melissa Paredes: ‘Activador’ presume el cariño de la hija del ‘Gato’ Cuba y la graba bailando | VIDEO