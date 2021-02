NO DA MÁS. Dalia Durán fue entrevistada por Magaly Medina para hablar sobre el término de su relación con John Kelvin. La madre de los hijos del cantante fue acompañada de un abogado que precisó que su patrocinada desea que el divorcio sea a través de una conciliación.

John Kelvin y Dalia Durán estuvieron juntos por 12 años. Durante ese tiempo, el cantante le fue infiel infinidad de veces y negó su relación pese a que vivían juntos. La joven lo perdonó en todas esas ocasiones, sin embargo, tras una discusión el pasado lunes decidió ponerle fin a su matrimonio.

En una publicación de Facebook, Dalia Durán calificó de rata a John Kelvin. “Sales como una rata escondido como siempre, solo Dios sabe y ahora dirán que soy la mala, si supieran, animal. A toda la prensa de Magaly tv que se comuniquen conmigo”, fue el mensaje que compartió en Facebook.

LA ENTREVISTA CON MAGALY

Durante la conversación que sostuvo con Magaly Medina, Dalia Durán pidió disculpas por utilizar ese término y agregó que siempre respetará a John Kelvin por ser el padre de sus hijos. “Así como empecé un capitulo en la vida de Jhon, quiero cerrarlo hoy sin peleas porque yo no lo odio”, menciona.

Magaly Medina cuestionó a Dalia y le preguntó por qué tomaba recién la decisión. La mamá de los hijos de John Kelvin respondió que se hace la misma pregunta. Fue en ese momento que la aún esposa del cantante empezó a llorar.

Dalia añadió que pese al maltrato psicológico del que fue víctima, siempre apoyará a John Kelvin. “Yo voy a estar siempre para él, pero de una forma diferente. Ya no como su esposa, no como pareja, pero el día que él me necesite yo voy a estar con él. Yo no puedo ver mal al papá de mis hijos”.

La conductora volvió a recordarle que el cantante la humilló públicamente al negar su relación, pero Dalia indica que eso se lo deja al destino. “Sí, pero eso se lo dejó a él (...) Yo he amado mucho a John”, agrega entre lágrimas.

EL INCIDENTE DEL LUNES

Al final de la entrevista, Dalia Durán narra los detalles del incidente con John Kelvin que la impulsó a tomar la decisión de separarse. “No hubo una pelea, me levanté de muy buen humor, estaba haciendo mis quehaceres en casa, esperando un producto, el detonante fue ese”.

“Lo que me afectó fue la acción que él tomó de no ser sincero y decirme las cosas no van a hacer así, yo lo voy a mandar a otro lado. Pasaron muchas cosas en ese momento de desesperación, me molesté mucho, él dice que yo le quité su documento”, señala Dalia Durán.

