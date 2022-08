Dalia Durán estuvo de cumpleaños el pasado viernes y contó que lo celebró trabajando para seguir sacando adelante a sus hijos. Además, resaltó que no le interesa rehacer su vida amorosa pese a que tiene muchos pretendientes.

Dalia, ¿cuántos ‘abriles’?

Eso no se dice. Será un día especial, lo pasaré trabajando porque gracias a Dios que tengo mucho trabajo y por la noche quiero llevar al circo a mis hijos.

¿Algún deseo en especial?

Muchísima salud, porque sin la salud no pudiera trabajar.

¿Con ganas de encontrar el amor?

No estoy buscando una relación porque tengo muy claro que mi única prioridad es el trabajo. Me saco la mugre para sacar adelante a mis hijos y a mi familia. Sé el tipo de mujer que soy, a dónde voy y no ando en búsqueda de pareja. Eso no pasa por mi cabeza.

El hecho que no quieras saber nada del amor, no significa que no existan pretendientes...

Hay un montón (de pretendientes), ofrecen de todo, viajes y más cosas, pero doy gracias a Dios porque no me falta trabajo.

Entonces, se podría decir que no te gusta la vida fácil pues sino hasta tendrías ‘sugar daddy’...

Sería lo más fácil (tener ‘sugar’), estaría echadita en mi cama o viajando por todo el mundo, pero no me gusta la vida fácil. Prefiero trabajar, no quiero que nunca más me vuelvan a humillar o me digan que no sirvo para nada o que no soy nadie. No voy a permitir darle ese gusto a alguien.

Por cierto, la estás rompiendo con las animaciones en las discotecas...

Sí. Me está yendo muy bien, ya tengo casi todo el mes de agosto copado con presentaciones y sigo trabajando de la mano con la ‘Agencia Hola Lima’.

¿Te consideras la nueva reina de la animación?

Mi proyecto es crecer en el rubro musical, pero el modelaje y animación me está ayudando para agarrar más ‘cancha’. Estoy demostrando que se puede hacer un show bonito sin necesidad de caer en la vulgaridad o dejarme toquetear, así que estoy feliz y sorprendida por la aceptación del público.

