Dalia Durán usó por primera vez sus redes sociales para pronunciarse tras la denuncia por violencia física, psicológica y sexual que entabló contra su aún esposo John Kelvin, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva por siete meses por el caso, en el penal para reos primarios Ancón 2.

“Aquí estoy como leona. Dios perdone a todos aquellos que dudan, juzgan o se atreven a opinar. Qué fácil olvidan todo cuando tienen tremendo rabo de paja. Ojalá jamás les suceda algo así”, dijo en un post de Instagram donde muesta a sus cuatro hijos, refiriéndose a sus detractores.

Asimismo, la cubana indicó que no es una mala mujer ni mala madre, solo que se cegó por amor por muchos años. “(Pude) quedar muerta por quien debió cuidarme, por mi mejor amigo, mi esposo, tengo el corazón partido al igual que todos en casa pero no dudaré por un segundo por más dolor que esto me cause”, indicó horas después del traslado del cumbiambero al penal.

Dalia aseguró que nadie jamás pensó en ella ni en sus hijos y que deja todo a manos de Dios. “A las mujeres hay que respetarlas porque nacimos de una, tenemos hermanas e hijas. Este mensaje es para personas muy cercanas y una por ahí que no pinta nada”, agregó en una posible referencia a Yuleika Vásquez, madre de los dos primeros hijos de John Kelvin.

Finalmente, agradeció a los canales de televisión que reportaron su caso, con su abogado, con su psicóloga y en especial a Magaly Medina, Josetty Hurtado, Génesis Hurtado, Andrés Hurtado y Karla Tarazona. “Gracias por darme tantas fuerzas”, concluyó.

JOHN KELVIN TRAS LAS REJAS

En medio de una multitud de curiosos, el cantante de cumbia John Kelvin fue trasladado al penal para reos primarios Ancón 2 la tarde del pasado, donde cumplirá la prisión preventiva que ordenó el juez tras ser acusado de masacrar a golpes a su esposa y madre de sus hijos.

YULEIKA APOYA A JOHN

La madre de los dos primeros hijos de John Kelvin, Yuleika Vasquez, se pronunció sobre el caso de agresión en el que se ha visto envuelto el cumbiambero.“¿Se ponen a pensar en mis hijos? Mis hijos tienen 12 y 15 años, ellos sufren , lloran y soy yo la que tiene que darle la fortaleza a mis hijos para que ellos puedan estar tranquilos y lidiar con esta situación en la que se encuentra su papá ahorita. Es muy difícil, complicado”, dijo la expareja del cantante.

Asimismo, precisó que ella nunca sufrió agresión de parte del artista y que los escándalos que protagonizaron en el pasado, se les fueron de las manos.

“Los problemas que yo pude haber tenido con él, en su momento se dieron, lamentablemente, y se nos fue de las manos la situación. Yo no he pasado lo mismo de Dalia, John nunca me agredió ni con la punta del dedo. Yo nunca sufrí agresiones físicas y eso es lo que están intentando muchas personas hacer ver. Yo no recibí ningún golpe del adre de mis hijos”, señaló la cubana.

Por otro lado, no quiso mencionar si cree completamente en la versión de Dalia Durán. “No pongo las manos al fuego por nadie, ellos han sido un matrimonio y solo ellos saben las cosas que han pasado en ese hogar y en esa relación”, indicó.

Finalmente, Yuleika Vásquez señaló que le brinda todo su apoyo a John Kelvin, por el bienestar de sus hijos, y espera que la situación se arregle.

“John siempre va a tener el apoyo de mis hijos (...) Por supuesto que sí (le da su apoyo). Una cosa es apoyar y otra apañar, yo jamás voy a apañar nada ni de él ni de nadie, pero el apoyo mío por supuesto que sí, porque es papá de mis hijos. Si él esta mal, mis hijos van a estar mal. Si mis hijos están mal, yo voy a estar mal”, puntualizó.

