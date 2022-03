El drama que vive Dalia Durán debido a la falta de recursos económicos conmovió a la expareja de Susy Díaz, Eddie Hidalgo el popular ‘Mero Loco’; quien se ofreció a darle trabajo en su cebichería.

TE VA A INTERESAR: KIARA VILLANELLA NEGÓ RECHAZO A TULA RODRÍGUEZ POR AMISTAD CON LA NIETAS DE GISELA

En una entrevista con El Popular, ‘Mero’ manifestó que se sintió conmovido por la situación que vive la cubana y sus hijos, quienes debieron abandonar su hogar en Magdalena para irse a una humilde vivienda en Trapiche, Comas.

“He visto su caso y me sensibiliza mucho. Me dio pena que la hayan sacado de su casa y no es justo lo que están pasando sus hijos”, manifestó el empresario gastronómico.

Por ello ofreció darle trabajo como cajera en la cebichería que tiene en Trapiche. “Va a estar cerca de su casa podrá estar con sus hijos. Si desea casa también puedo ofrecer el segundo piso del local para que viva. Ahí lo podemos acoplar para que se quede todo el tiempo que desee”, manifestó ‘Mero Loco’.

JHON KELVIN SE PRONUNCIA DESDE PRISIÓN:

En tanto, el padre de los hijos de Dalia Durán, el cumbiambero John Kelvin, publicó un mensaje en sus redes sociales, a raíz de la salida de sus pequeños del departamento en Magdalena al no contar con dinero suficiente para seguir en dicho lugar.

“Ocho meses en silencio. ¡Es momento de hablar! No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre. A mis hijos decirle que no están solos y que los amo con todo mi corazón. Siempre seremos padres, siempre velaremos por su bienestar. Nunca estuvieron, ni estarán solos”, escribió en John Kelvin en Facebook.

TE VA A INTERESAR: