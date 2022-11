No quiere nada con su ex. Dalia Durán mantuvo un enlace telefónico con el programa Amor y fuego para dejar en claro que cometió un error al reunirse con John Kelvin y mostrar actitudes que revelarían cercanía hacia su expareja.

Durante la llamada fue cuestionada por Gigi Mitre quien le preguntó si aún lleva terapia psicológica, ya que le parece extraño que se muestre amigable con su agresor, a lo que Durán respondió: “Di en algún momento tuve tratamiento, pero lo dejé, esperé un compromiso de por medio que nunca se dio, pero estoy retomando nuevamente”

Por último, la conductora del programa de espectáculos le cuestionó si aún siente algo por John Kelvin: “¿Sigues enamorada de John Kelvin?”, la cubana fue clara al responder la pregunta de Mitre: “No, Gigi, en absoluto, eso no viene al caso. A mí no se me cae la baba por ese hombre hace tiempo”.

Dalia justifica cena con John Kelvin: “Fue un exceso, en ningún momento pensé que estaban grabando”. VIDEO: Willax

Dalia Durán revela que John Kelvin compuso una canción pensando en ella

Dalia Durán ha recibido todo tipo de críticas luego que se reuniera con John Kelvin en una particular cena, donde brindaron y hasta se abrazaron. Tras esto, la cubana emitió declaraciones al programa ‘América Hoy’ donde incluso reveló que el cumbiambero le cantó una canción que compuso exclusivamente para ella.

“Bueno, el abrazo y cantada, eso salió de él. Cantó un tema que ha compuesto, supuestamente, no…, ‘¿De qué sirvió tanto amor?’, sí, es un tema que lo hizo estando en prisión, supuestamente dedicado para mí”, confesó.

La modelo también reconoció su error al encontrarse con el padre de sus hijos, sin embargo, minimizó el hecho asegurando que “ya está” y no hay vuelta atrás: “Sí, estuvo de más, la cena creo que fue un exceso, lo reconozco, no tenía por qué haberme sentado a su costado, pero bueno, ya está, ya lo hice”, acotó.

