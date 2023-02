Dalia Durán dijo que hoy está más fuerte que nunca y seguirá luchando para que la familia de John Kelvin no hable de sus hijos, pues irá hasta el final en la demanda que les entabló. La cubana, t ambién señaló que no moverá un ‘solo dedo’ para librar de la prisión preventiva al cumbiambero que está recluido en el penal de Lurigancho.

“Espero que ahora, ni en sus sueños hablen de mis hijos, ya no soy la persona vulnerable de antes, estoy más fuerte que nunca, tocaron lo más sagrado que tengo, a mis hijos, y no se los permitré”, sostuvo.

El proceso legal contra los familiares de John Kelvin, ¿seguirá?

Hasta el final, van a tener que demostrar, con pruebas, todo lo que dicen; se metieron en la boca del lobo.

La defensa de John apeló el mandato de preventina...

Yo no fui quien lo llevó preso, fue la ley por sus actos y ahí se va a quedar porque esta vez no moveré ni un solo dedo para ayudarlo. Por él no siento nada, ellos han ‘armado’ todo desde el día de la conciliación y encima han expuesto a mis hijos. Siempre dije que no me equivoqué, un día de visita para hacer miles de historias en redes sociales que nadie las cree, porque John ni peinar a mis hijos sabe.

MÁS SOBRE EL CASO

Dalia Durán se presentó en el set de ‘Magaly TV, la firme’; en donde habló acerca del juicio que mantiene con John Kelvin, su expareja, acusado de agredirla verbalmente.

Además, reveló que tanto el hermano como el primo del cantante no podrán atreverse a atacarla a ella ni a sus hijos por las medidas de protección que dictó el Poder Judicial.

“Ellos no son más familia de mis hijos, el día de hoy acaba de dictar medidas de protección, el poder judicial a favor de mis hijos y en favor mío en contra de Jimmy Gardella y Jorge Alberto”, expresó Dalia.

Después de escuchar lo sucedido, Magaly leyó el documento emitido por el Poder Judicial, en donde se detalla en que consisten las medidas de protección.

“ Acá se le ordena al primo y hermano de John que cesen y se abstengan de toda agresión física y psicológica o de cualquier forma que vulnere la integridad personal y emocional de los agraviados Dalia Durán y sus menores hijos”.

“Se les prohíbe todo tipo de acto que sea considerado como represalia contra los agraviados Dalia Durán y sus cuatro menores hijos. La intervención inmediata de la fuerza pública para impedir o cesar nuevos actos de violencia”

“Van a disponer que la comisaría del sector efectúe rondas periódicas en el domicilio de los agravados. Ordenar terapia psicológica al primo Jimmy Gardella y al hermano, Jorge Sarmiento ”.