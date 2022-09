La cubana Dalia Durán alborotó las redes sociales al publicar unas sexys fotos que hizo para un catálogo de Halloween y afirmó que duerme tranquila sin preocuparse que la persona que tiene a su lado le saque la vuelta o aparezca en un ampay.

“Estas fotos son para un catálogo de avance de temporada, son disfraces de Halloween y una que otra en lencería y sí le ha gustado mucho a la gente, tengo miles de mensajes”, señaló la cubana.

Ya estás lista para el Onlyfans...

Mucha gente me está preguntando si tengo Onlyfans, quieren hacerse suscriptores. No es lo mío, yo no tengo nada en contra de las chicas que tienen Onlyfans, cuando empezó este tema se manejó muy bonito, sensual, más cuidado, pero ahorita ya entró a un tema de pornografía, de repente estoy equivocada y no es así, y sí pues me avergüenza porque yo también tengo mis hijos y en pornografía jamás entraría.

Continúas con tu trabajo en las discotecas.

Sí, de hecho ha habido una evolución. Ahora estoy mucho más suelta en el escenario, ya me se desenvolver y animar mucho mejor, es un proceso de aprendizaje. Debo agradecer muchísimo a Dios por las cosas malas que me pasaron y las buenas también porque he aprendido y he salido muy bendecida. Por ejemplo, dentro de poco voy a inaugurar mi marca de ropa para damas, es algo que he hecho con mucho amor, y espero pronto sacar mi canción. Son cositas que, a veces, uno no puede estar contando porque no a todos les gusta verte bien ni te desea el bien, lamentablemente es así.

Poco a poco estás saliendo adelante.

Bueno, no es que tampoco me vaya ¡guau!, pero al menos no falta lo principal que es la salud, el alimento y cubrir los gastos principales que son del hogar.

¿Crees que estás en tu mejor momento?

No sé si en mi mejor momento, pero sí siento mucha tranquilidad y Dios mediante vendrá cosas mejores para mí y para mis hijos.

Entonces, estás en una buena etapa de tu vida.

Sí, de hecho todo lo que pasó con el padre de mis hijos a mí me dejó muchas secuelas. Como mi decepción total hacia la persona que yo tanto aposté, pero ya no voy a seguir viviendo de lo que ya fue, de lo que pudo ser. Las cosas se han dado de esa manera, pero sí estoy más tranquila porque no tengo que estar pendiente de si me sacó la vuelta o no, de si sale un ampay o no. Yo duermo tranquila sin pensar si la persona con la que puedo estar me está siendo infiel o no.

¿Sigues creyendo en el amor?

Si en algún momento estuviese con alguien, no creo que me comprometería. No quiero tener una relación seria, estable con nadie porque tengo a mis hijos en primer lugar, son mis hijos y a cualquiera no se los voy a presentar. Tengo que estar muy segura para dar ese paso y lo primero que tengo que hacer es divorciarme.