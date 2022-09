Dalia Durán dejó en claro que nadie puede cuestionarle su rol de madre y contó que los funcionarios del Ministerio de la Mujer entrevistaron a sus hijos y concluyeron que no están desprotegidos como se especuló luego que el programa ‘Magaly Tv la firme’ emitió un informe donde las vecinas de la cubana decían lo contrario.

“Yo estoy muy tranquila, porque todo esto ha sido pura maldad. Tengo todos los resultados de las entrevistas que los funcionarios nos han hecho en la entidad. Cada uno de mis hijos fue evaluado psicológica y físicamente, fueron entrevistados por separado y juntos, y yo por otro lado y todo está bien , pero esto ha sido pura maldad y mandado”, dijo la cubana.

¿Para quitarte la custodia de tus hijos?

Sí, pero estoy tomando medidas, pondré cámaras dentro y fuera de mi casa, cualquiera no puede venir a decir cosas de mis niños. Yo me ‘rompo el lomo’ por solventar todo para mis niños, para que encima vengan a querer denigrarme como madre, eso no lo voy a permitir. Mis hijos no están desprotegidos ni descuidados como hicieron ver, sus exámenes así lo demuestran. Por eso es que los regresaron conmigo, como siempre ha sido toda la vida. Siempre les he brindado amor y eso quedó demostrado por lo que mis hijos dijeron.

Pero hablan de unas reglas que debes cumplir para que tus niños estén bien...

Sí, es lo normal, te hacen firmar un documento de compromiso. Lo que pasó es el procedimiento, pero da pena porque hay muchos niños que en verdad están en estado total de abandono y ahí si no van.

¿Y ya están yendo al colegio?

El ministerio se comunicó con la directora, las profesoras, les he mandado fotos de sus cuadernos de control y ellos han comprobado que todo está bien. Mis hijos están estudiando, así que no permitiré que digan soy una mala madre porque no es así y espero mudarme pronto de esta zona.

¿Esta situación te ha deprimido?

Me duele, porque soy una madre dedica a sus hijos, pero Dios es grande y que sigan hablando yo seguiré con más fuerza brillando y saliendo adelante.

¿Te vas a mudar a fin de año?

Tengo que velar por la salud emocional de mis niños, yo sabía desde el día uno que me trajeron a vivir por acá, porque yo no lo elegí, que algo iba a pasar, sabía que al venir acá era con un propósito... pero nada, no me van a doblegar, que les quede claro.

