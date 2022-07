Dalia Durán dejó atrás sus conflictos con John Kelvin para lanzarse como solista con su orquesta. La cubana incluso aclaró que no hará cumbia como su expareja, por lo que no es competencia, sin embargo, cuando el reportero de ‘América Hoy’ le pidió que cante, no lo hizo.

“Voy a tener canto, animación, modelaje y bueno, estoy lanzando mi tema y justo voy a aprovechar para lanzarlo. Yo cuando hago las cosas, las hago bien y sino no las hago ”, dijo.

En ese momento, el periodista le pidió que entone su canción para el público, pero fue rechazo. “A ver, a ver, cántanos”.

“ No, no te voy a cantar, no te puedo cantar, anda a verme a Puente Piedra y vas a ver mi vida” , puntualizó Dalia Durán nerviosa y entre risas.

Dalia Duran se lanza como cantante y modelo de lencería

DALIA DURÁN DEBUTA COMO MODELO DE LENCERÍA

Dalia Durán realizó una sexi sesión de fotos y anunció que ahora realizará shows en discotecas. También aclaró que no ha recibido ninguna crítica de John Kelvin.

“No es fácil tampoco, pero fluyó. John Kelvin ya no es mi pareja, solo es el padre de mis hijos, él tiene que respetar eso, es mi trabajo”, dijo.