En medio de la controversia por el concierto en favor de John Kelvin, esta vez Dalia Durán anunció que pedirá garantías para sus hijos y su nana, debido a que ‘han estado (personas) incitando a la violencia en su barrio’. La cubana reiteró que le prestó dinero al cumbiambero, a través del depósito a un familiar de un preso del mismo pabellón del cantante.

TE VA A INTERESAR: FAMILIA DE JOHN KELVIN AMEDRENTA A DALIA DURÁN CON CARTA NOTARIAL

“Estoy yendo a pedir garantías para mis hijos, para mí también, para la nana incluso porque el día de ayer han estado andando por todos lados acá en mi barrio incitando a la violencia”, comenzó Dalia en una comunicación telefónica con América Hoy.

La cubana aseguró que está esperando que le pasen los videos de la persona que ‘ha estado andando en su barrio’. En la misma entrevista reiteró que le prestó dinero a John Kelvin.

Según Dalia Durán, ella realizó el depósito a la cuenta de un familiar de un interno que se encuentra recluido en el mismo pabellón de John Kelvin en el penal de Lurigancho.

Dalia Durán se enfrenta a abogado

FAMILIA DE JOHN KELVIN ENVÍA CARTA A DALIA DURÁN

Dalia Durán fue sorprendida al recibir una carta notarial enviada por un primo hermano de John Kelvin, en la que le exigen que ya no se pronuncie “ni dañe más la reputación” del cantante preso por haberla golpeado duramente.

“Solicito el cese cualquier tipo de acto de hostilidad, difamación, calumnia, burla, bullying cibernético y cualquier tipo de acción u omisión que pueda significar un perjuicio reputacional, emocional y moral para mi primo hermano Jonathan Sarmiento”, exige el familiar en el documento contra Dalia Durán, que fue expuesto por ‘Magaly TV: La Firme’.

JOHN KELVIN NO LLAMÓ A SUS HIJOS EN EL DÍA DEL PADRE

Dalia Durán manifestó que no ha alejado a sus hijos de John Kelvin y reveló que sus pequeños enviaron un carta por el Día de Padre a prisión; sin embargo el cumbiambero no los llamó en dicha fecha. También pidió a la familia del cantante que deje de criticarla y dejarla como “mala madre” y que “nunca ha trabajado” porque no es cierto.





MÁS INFORMACIÓN: